Афины , , 10:26 — REGNUM Российский турист, который прилетел на отдых в греческие Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, попал в больницу с диагнозом COVID-19. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генерального консульства РФ в Салониках.

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По словам представителя российского генконсульства, в больницу мужчина попал через три дня после прибытия.

«Вчера к нам поступила информация, что 1 июня госпитализирован в центральную больницу «Георгиос Папаниколау» в Салониках с диагнозом COVID-19 гражданин России, 1954 года рождения», — уточнил представитель дипмиссии.

Он добавил, что жителю РФ сделали тест на коронавирус, который в этот раз дал положительный результат. Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Ранее в Греции после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 44-летняя женщина. По словам её родственников, вакцину женщине ввели днём, а уже ночью она скончалась.

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