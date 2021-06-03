Москва, 3 июня 2021, 10:25 — REGNUM Ассоциация волонтерских центров, одна из крупнейших некоммерческих организаций в России, 3 июня отмечает свое 7-летие. Программы АВЦ направлены на развитие волонтерского движения и поддержку гражданских инициатив и охватывают все сферы общественной жизни.
Основанная в 2014 году по инициативе волонтерских центров «Сочи — 2014» на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, за 7 лет АВЦ стала российской «фабрикой смыслов» (think tank), создав благоприятные условия и инфраструктуру для развития добровольчества и гражданской активности в стране. Вместе с экспертами АВЦ участвовала в разработке федерального законодательства, концепции развития добровольчества в России до 2025 года и других стратегических документов страны. Ассоциация смогла пролоббировать внесение изменений в Налоговый кодекс для волонтеров и социально-ответственного бизнеса, добилась открытия государственных социальных и медицинских учреждений для НКО и волонтеров, доступа добровольцев к работе на объектах культурного наследия, увеличения финансирования программы «Добровольцев ООН», преподавания дисциплин по волонтерству и НКО в российских университетах, массового обучения волонтеров, организаторов, государственных служащих и бюджетников работе с гражданскими активистами и многое другое.
Ассоциация является оператором платформы DOBRO.RU, закрепленной в 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» как единая информационная система. Сегодня портал является мощной экосистемой IT-сервисов, объединяющей более 2 миллионов волонтеров и более 30 тысяч организаций. Сервисы платформы DOBRO.RU позволяют проходить обучение на Добро. Университете, читать новости и вести блога на Добро. Журнале, проводить конкурсы в Добро.Конкурсы.
При поддержке АВЦ в регионах России создаются ресурсные центры, цель которых — помогать другим волонтерским организациям, повышая эффективность их работы. В 2018 году инициативу поддержали Президент Владимир Путин. Сегодня на территории Российской Федерации функционируют 83 ресурсных центров и более 500 муниципальных представительств. Ресурсные центры являются филиалами АВЦ, и оказывают комплексную поддержку некоммерческим, благотворительным и другим общественным организациям, и активистам, предоставляют помещения, консультации, ресурсы, образовательные программы и многое другое.
В Ассоциации волонтерских центров создаются и совершенствуются механизмы добровольческого движения, чтобы у каждого жителя России была возможность делать добрые дела. За 7 лет работы число россиян, участвующих в волонтерском движении, увеличилось с 3 до 15%, значительно выросло доверие к волонтерам и готовность людей помогать. Шаг за шагом меняется общество, его ценности и культура, значительно выросло доверие к волонтерам и готовность людей помогать, волонтерство становится нормой жизни. Ярким примером этого стала Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, объединившая миллионы людей в период пандемии COVID-19, инициированная Ассоциацией волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом и ВОД «Волонтеры-медики».
Волонтёрами акции стало 190 тысяч граждан, а помощь получили более 6,2 миллионов человек. Она собрала больше 1,8 млрд руб. пожертвований, 10 тысяч партнеров предоставили тонны продовольствия, 30 млн средств индивидуальной защиты и бесплатные услуги на миллиарды рублей. Больше чем в 80 регионах волонтёры, НКО, бизнес и СМИ объединились в клубы #МЫВМЕСТЕ, решают социальные проблемы и развивают добровольчество на местах. Акция трансформировалась в постоянный проект, в развитие акции была запущена Международная Премия #МЫВМЕСТЕ.
Международная Премия #МЫВМЕСТЕ направлена на поддержку социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Премия состоит из четырех треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международный трек «We Are Together».