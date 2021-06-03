Москва, , 10:25 — REGNUM Ассоциация волонтерских центров, одна из крупнейших некоммерческих организаций в России, 3 июня отмечает свое 7-летие. Программы АВЦ направлены на развитие волонтерского движения и поддержку гражданских инициатив и охватывают все сферы общественной жизни.

Основанная в 2014 году по инициативе волонтерских центров «Сочи — 2014» на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, за 7 лет АВЦ стала российской «фабрикой смыслов» (think tank), создав благоприятные условия и инфраструктуру для развития добровольчества и гражданской активности в стране. Вместе с экспертами АВЦ участвовала в разработке федерального законодательства, концепции развития добровольчества в России до 2025 года и других стратегических документов страны. Ассоциация смогла пролоббировать внесение изменений в Налоговый кодекс для волонтеров и социально-ответственного бизнеса, добилась открытия государственных социальных и медицинских учреждений для НКО и волонтеров, доступа добровольцев к работе на объектах культурного наследия, увеличения финансирования программы «Добровольцев ООН», преподавания дисциплин по волонтерству и НКО в российских университетах, массового обучения волонтеров, организаторов, государственных служащих и бюджетников работе с гражданскими активистами и многое другое.

Ассоциация является оператором платформы DOBRO.RU, закрепленной в 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» как единая информационная система. Сегодня портал является мощной экосистемой IT-сервисов, объединяющей более 2 миллионов волонтеров и более 30 тысяч организаций. Сервисы платформы DOBRO.RU позволяют проходить обучение на Добро. Университете, читать новости и вести блога на Добро. Журнале, проводить конкурсы в Добро.Конкурсы.

При поддержке АВЦ в регионах России создаются ресурсные центры, цель которых — помогать другим волонтерским организациям, повышая эффективность их работы. В 2018 году инициативу поддержали Президент Владимир Путин. Сегодня на территории Российской Федерации функционируют 83 ресурсных центров и более 500 муниципальных представительств. Ресурсные центры являются филиалами АВЦ, и оказывают комплексную поддержку некоммерческим, благотворительным и другим общественным организациям, и активистам, предоставляют помещения, консультации, ресурсы, образовательные программы и многое другое.

В Ассоциации волонтерских центров создаются и совершенствуются механизмы добровольческого движения, чтобы у каждого жителя России была возможность делать добрые дела. За 7 лет работы число россиян, участвующих в волонтерском движении, увеличилось с 3 до 15%, значительно выросло доверие к волонтерам и готовность людей помогать. Шаг за шагом меняется общество, его ценности и культура, значительно выросло доверие к волонтерам и готовность людей помогать, волонтерство становится нормой жизни. Ярким примером этого стала Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, объединившая миллионы людей в период пандемии COVID-19, инициированная Ассоциацией волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом и ВОД «Волонтеры-медики».

Волонтёрами акции стало 190 тысяч граждан, а помощь получили более 6,2 миллионов человек. Она собрала больше 1,8 млрд руб. пожертвований, 10 тысяч партнеров предоставили тонны продовольствия, 30 млн средств индивидуальной защиты и бесплатные услуги на миллиарды рублей. Больше чем в 80 регионах волонтёры, НКО, бизнес и СМИ объединились в клубы #МЫВМЕСТЕ, решают социальные проблемы и развивают добровольчество на местах. Акция трансформировалась в постоянный проект, в развитие акции была запущена Международная Премия #МЫВМЕСТЕ.

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ направлена на поддержку социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия посвящена гражданскому вкладу в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Премия состоит из четырех треков: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и международный трек «We Are Together».

«Сегодня АВЦ — крупнейшее сообщество волонтеров, активистов с разными интересами, организаций, меняющих жизнь в нашей стране к лучшему. Теперь «волонтер» звучит модно. Формируется правильная культура восприятия, гражданское общество эволюционирует, люди начинают осознавать, что жить нужно не только для себя. Тем, кто решил стать волонтером, мы прокладываем путь, находя организации и проекты для участия. Волонтеры учатся по нашим образовательным модулям и курсам, организации получают методическое сопровождение. В большинстве регионов страны открыты наши филиалы — региональные ресурсные центры, объединяющие сотни различных общественных объединений, и помогающие им стать сильнее. Хочу поздравить всех тех, кто связан с Ассоциацией волонтерских центров, спасибо вам за помощь и неравнодушие», — рассказал журналистам председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.