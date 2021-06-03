Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В Екатеринбурге в несколько раз увеличился спрос на сотрудников сферы общепита. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

По данным компании, с 2019 года спрос вырос в 3,5 раза. «Такую активность работодателей-рестораторов можно связать с неожиданно теплым маем», — объясняют в сервисе.

Больше всего компании нуждаются в барменах, шеф-поварах, официантах и специалистах по приготовлению кофе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также увеличился спрос на пожарных.

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