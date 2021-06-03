Москва, , 10:22 — REGNUM Диспансеризацию за последний год прошли 15% жителей России. В 2020 году их число было больше. — 16%, в 2019 году — 19%, приводит данные ВЦИОМ.

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В течение последних трех лет посещали врачей для регулярного осмотра 40%, четырех-пяти лет и более — 19% опрошенных. Чаще других диспансеризацию проходят люди 25−34 лет (17%).

Около четверти российских граждан (24%) никогда не проходили диспансеризацию. Среди них 36% молодёжь 18−24 лет, 29% люди 35−44 лет и 31% мужчин.

Опрос по телефону проведен 29 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 млн граждан РФ.

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