Самара, , 10:28 — REGNUM Пожары в трех расселенных домах произошли в Самаре. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что ночью 3 июня спасатели Самары получили информацию о возгорании в расселенном двухэтажном доме на ул. Вилоновская, 99. По тревоге были подняты 42 огнеборца на 17 единицах техники. Огонь прошелся по площади 500 кв. метров. Вскоре сотрудники МЧС справились с пожаром.

Отмечается, что кроме этого, в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двух расселенных домах по ул. Арцыбушевская, 35 и ул. Рабочая, 67. По тревоге были подняты 62 огнеборца на единицах техники. Огонь прошелся по площади 650 кв. метров. Вскоре сотрудники спасательного ведомства справились с возгоранием.

Отмечается, что в этих пожарах никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.