Джакарта, , 10:19 — REGNUM Агентство по организации гарантии халяльной продукции министерства религии Индонезии изучает возможности сотрудничества с Францией, сообщает Antara.

Представители посольства Франции в Джакарте посетили министерство религии, чтобы обсудить сотрудничество в области халяльной продукции.

Заместитель главы экономического отдела посольства Франции в Джакарте Арно Трипе заявил, что государство желает улучшить отношения с Индонезией, особенно в секторе торговли халяльными продуктами.

Индонезия выразила готовность к международному сотрудничеству в этой области в соответствии с положениями закона. Сотрудничество может осуществляться между двумя странами в форме разработки гарантий, оценки и признания сертификатов на продукцию.