Тирасполь, , 10:19 — REGNUM В ходе 544 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 21 случай заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 49 270 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 47 275 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 20 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1197 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 544 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 16 случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 73 человека.

Напомним, в Приднестровье с 6 мая идёт прививочная кампания по вакцинации от COVID-19. В республике применяют препарат «Спутник V», а также вакцины Pfizer и AstraZeneca. Больше всего приднестровцев привились российской вакциной.

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