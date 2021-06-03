Сальский район, Ростовская область, , 10:17 — REGNUM В Ростовской области врача акушера-гинеколога признали виновной в смерти новорождённого. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла в феврале 2020 года в центральной районной больнице Сальского района. Следствием и судом установлено, что врач в результате преступной небрежности допустила дефекты диагностики беременной пациентки и тактики ведения родов, что привело к гибели младенца.

Медик признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Ей назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.