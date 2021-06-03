Тегеран, , 10:18 — REGNUM Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тегеране локализован и будет полностью ликвидирован в течение двух часов. Об этом 3 июня сообщил официальный представитель НПЗ Шакер Хафайи, его слова приводит агентство Shana.

«Возгорание резервуара взято под контроль. В течение одного или двух часов огонь будет полностью потушен», — сказал Хафайи.

Также он уточнил, что в результате пожара не были повреждены «прочие объекты» предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на юге Тегерана поднялся густой дым, который можно увидеть даже из северных районов. По словам главы управления по кризисным ситуациям Мансура Дараджати, в иранской столице загорелся один из газопроводов на одном из нефтехимических заводов.