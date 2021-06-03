Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В 100 крупнейших городах России реализуют программу благоустройства, основная идея которой — преображение общественных пространств и городских объектов. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева в рамках прямого эфира в студии ВЭБ. РФ «ВКонтакте с партнёрами» на Петербургском международном экономическом форуме.

Программа «5 шагов благоустройства» для 100 крупнейших городов будет реализована по аналогии с программой для моногородов, которая проводилась с 2016 по 2018 год.

«В стартовом формате мы уже прошли этот путь с моногородами, было благоустроено порядка 1200 городских объектов. Впереди более масштабный проект — эстафету подхватят 100 крупнейших городов страны, которые работают с ВЭБ. РФ по программе развития в Сколково. Вместе с нашими партнерами мы подберем проекты для городов, которые смогут «перезагрузить» их и «наполнить» новыми эмоциями», — сообщила Ирина Макиева.

Ранее программа для моногородов состояла из 5 шагов, среди которых: «Сегодня в центре» — благоустройство общественных пространств, «Будущее есть» — создание открытых и закрытых городских территорий для досуга и работы молодежи, «Найди прошлое и гордись им» — «оживление» значимых для города культурных объектов и исторических мест, «В центре внимания — социальный объект» — реконструкция или создание объектов социальной инфраструктуры, «Подбери брошенное» — реновация заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений. Инициатором запуска программы в моногородах стал председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Отметим, что в рамках программы развития ВЭБ. РФ и МШУ СКОЛКОВО, которая была запущена в июле 2020 года, управленческие команды 100 крупнейших городов также уделяют большое внимание оживлению городских пространств и теме редевелопмента территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» разработал концепцию комплексного подхода к созданию комфортной среды в городах под названием «Пять шагов благоустройства повседневности». На представлении проекта лично присутствовал президент РФ Владимира Путин. «Пять шагов» получили высокую оценку президента, а также других гостей мероприятия — главы Сбербанка Германа Грефа и спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.