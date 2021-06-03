Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Представители Минцифры РФ и Минтранса РФ займутся разработкой стандарта для создания «умных дорог», адаптированных для цифровых технологий. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

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«Для беспилотного транспорта нужна инфраструктура. Мы считаем, что одна из ближайших задач у нас вместе с Минтрансом — это создать стандарты, по которым будут строиться новые дороги, для того чтобы они изначально были готовы к внедрению новых технологий. Понятно, что capex [капитальные расходы] требуется большой, и понятно, что это нужно делать на уровне единых стандартов», — сказал Шадаев.

При этом, по его словам, «денег на строительство новых дорог больше [в значении увеличения сумм] не будет», однако Минтранс имеет «все необходимые рычаги, чтобы строить более эффективно умные дороги без какого-то серьезного увеличения бюджета».