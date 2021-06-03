Рязань, 3 июня 2021, 10:19 — REGNUM Делегация Рязанской области 2 июня подписала 12 соглашений с инвесторами в ходе Петербургского международного экономического форума. Объём инвестиций, по предварительным оценкам, составляет 38,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Документы подписаны в сотрудничестве с АО «Корпорация развития Рязанской области». Ряд соглашений направлен на развитие партнёрских отношений с потенциальными резидентами создаваемого индустриального (промышленного) парка «Рязанский». В частности, предусматривается производство электронных устройств, строительных материалов, модульных систем бытовой вентиляции.
Инвестиционные проекты также будут реализованы в Новомичуринске, Скопинском, Старожиловском и Шиловском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2021 Рязанская область также укрепила сотрудничество с Калужской и Орловской областями.