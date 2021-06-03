Рязань, , 10:19 — REGNUM Делегация Рязанской области 2 июня подписала 12 соглашений с инвесторами в ходе Петербургского международного экономического форума. Объём инвестиций, по предварительным оценкам, составляет 38,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документы подписаны в сотрудничестве с АО «Корпорация развития Рязанской области». Ряд соглашений направлен на развитие партнёрских отношений с потенциальными резидентами создаваемого индустриального (промышленного) парка «Рязанский». В частности, предусматривается производство электронных устройств, строительных материалов, модульных систем бытовой вентиляции.

Инвестиционные проекты также будут реализованы в Новомичуринске, Скопинском, Старожиловском и Шиловском районах.

«Проекты планируется реализовать в разных сферах экономики, в первую очередь в промышленности, фармацевтике, приборостроении. Соглашения, которые подписала Корпорация развития — это документы о конкретных инвестициях, конкретном сотрудничестве. Со своей стороны мы будем делать всё возможное, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно, чтобы ему хотелось развивать свой бизнес на территории нашего региона. Объём инвестиций, которые планируется вложить в реализацию проектов, предварительно составляет 38,3 млрд рублей», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2021 Рязанская область также укрепила сотрудничество с Калужской и Орловской областями.