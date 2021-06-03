Сочи, Краснодарский край, , 10:14 — REGNUM Новый гостиничный комплекс планируется построить в Сочи, соглашение о реализации проекта было заключено 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Документ подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский.

«В последние годы мы констатируем интерес гостей к отдыху премиум-сегмента. Новый комплекс с большой СПА-зоной позволит в большей мере удовлетворить потребности гостей и жителей города Сочи, занимающихся горнолыжным спортом и экологическим туризмом», — отметил Александр Руппель.

Инвестиционный проект, стоимость которого оценивается в более чем 3,6 миллиарда рублей, предполагает строительство гостиничного комплекса Шале по проекту с участием итальянских архитекторов на 20 домов в поселке Эсто-Садок. Реализовать проект намерены в течение трех лет.