Иркутск, , 10:13 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано 95 пожаров. Как сообщает 3 июня пресс-служба областного правительства, их общая площадь составила 1780,9 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 234 случая, площадь, пройденная огнем, — на 31 008,6 га.

Потушено шесть вновь обнаруженных возгорания: по два в Братском и Нижнеудинском районах, по одному — в Тулунском и Тайшетском районах. Также ликвидирован пожар в Тайшетском районе, зарегистрированный 1 июня. Общая площадь потушенных очагов составила 39,5 га.

В действующем состоянии на утро 3 июня перешло шесть вновь зарегистрированных пожаров: два в Усть-Кутском районе, по одному — в Катангском, Киренском, Братском и Чунском районах. Общая площадь этих возгораний 24,2 га, из них 20,2 га, покрытых лесом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая сообщалось, что в Приангарье произошло 82 пожара на общей площади 1717,2 га.

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