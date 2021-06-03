Сеул, , 10:16 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у пяти военнослужащих, несущих службу в трёх подразделениях сухопутных войск, одном подразделении военно-воздушных сил и одном подразделении при министерстве обороны. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 972.

919 из них вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 681 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 142 157.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили почти 700 носителей коронавируса