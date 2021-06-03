Чаа-Хольский район, Тува, , 10:11 — REGNUM В Туве правоохранители выясняют обстоятельства трагического ДТП в Чаа-Хольском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, сообщение об аварии на 980 км автодороги Р-257 «Енисей» поступило в ночь на 2 июня.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель внедорожника Mitsubishi Montero врезался в трактор МТЗ-80 с прицепом, который двигался в попутном направлении без включения задних габаритных огней. Как отмечается, за рулём трактора находился 37-летний школьный учитель из села Ук-Дуруг.

По данным ведомства, ранее он нашёл оставленный без присмотра деловой лес. Спустя два дня он вернулся на место на тракторе, пригодной для погрузки и транспортировки древесины.

«Ночью, загрузив в прицеп лесоматериалы, водитель выехал на федеральную трассу Р-257 «Енисей» при неисправных задних габаритных огнях и отсутствии световозвращающих маркировок, что и спровоцировало аварийную ситуацию», — отметили в министерстве.

В результате аварии погибли две женщины 37 и 35 лет, находившиеся на переднем и заднем пассажирских сиденьях внедорожника. Ещё один пассажир, а также оба водителя не пострадали. Последние, как отмечается, в момент ДТП не находились в состоянии алкогольного опьянения.