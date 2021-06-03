Москва, , 10:18 — REGNUM Вероятность возвращения к работе послов России и Соединённых Штатов после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Может быть, а может и не быть», — цитируют представитель Кремля «Известия».

По словам источников издания, есть намерение вернуть послов с консультаций, «никаких иллюзий по встрече ни одна из сторон не испытывает, но без глав дипмиссий контакты сведены к минимуму».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в Москве нет иллюзий относительно возможных итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, но сам факт такого разговора является важным.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча с президентом России Владимиром Путиным необходима его американскому коллеге для того, чтобы Вашингтон смог понять намерения Москвы.

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