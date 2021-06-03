Ярославль, , 10:11 — REGNUM В городе Данилове Ярославской области задержан житель, который может быть причастен к поджогам автомобилей врачей Центральной районной больницы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на местных жителей.

Сгоревший автомобиль Газета «Северянка»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе в последнее время произошло несколько случаев поджогов и повреждения машин сотрудников местной больницы. Ранее сгорел автомобиль журналиста. Жители Данилова уверены, что все случаи связаны между собой, а возможный организатор поджогов известен всему городу.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, 2 июня сотрудники правоохранительных органов пришли к этому человеку и задержали его. Домой он не вернулся. Также по некоторым данным задержан и возможный соучастник поджогов.

Официальной информации о задержаниях пока нет. Известно, что ранее врачи Даниловской ЦРБ обратились к сенатору от Ярославской области Наталии Косихиной с просьбой защитить их от беспредела, а та передала обращение губернатору Дмитрию Миронову.

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