Красноярск, , 10:10 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на утро 3 июня зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 6300 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорания действуют в Абанском, Богучанском, Енисейском, Казачинском, Манском, Нижнеингашском, Пировском и Северо-Енисейском районах.

Ситуацию на севере края осложняют порывы ветра, высокие температуры и сложный рельеф местности. В Енисейском районе для защиты деревни Колмогорово проложили двойную минерализованную полосу.

Для борьбы с лесными пожарами на севере края мобилизованы дополнительные ресурсы. Очаги возгораний в отдалённых и труднодоступных районах тушат более 250 человек. Применяется порядка 50 единиц техники и авиации. Населённым пунктам и объектам экономики огонь не угрожает, заверили в министерстве.

За минувшие сутки в крае потушено четыре очага возгораний в Емельяновском, Иланском, Канском и Пировском районах. Предварительные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, сухие грозы и переход огня с земель иных категорий.

В Енисейском районе введён режим ЧС. Сотрудников авиапожарной службы сюда доставляют на вертолётах Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Красноярском крае было зарегистрировано три лесных пожара на площади 275 га.

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