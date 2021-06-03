Москва, , 10:10 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность возвращения послов России и США в Вашингтон и Москву, сообщает 3 июня издание «Известия».

Представитель Кремля прокомментировал возможное возвращение послов по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

На вопрос, может ли быть итогом переговоров такое возвращение, Песков ответил: «Может быть, а может и не быть».

Источник «Известий» сообщил, что без возвращения послов диалог почти по всем двусторонним вопросам невозможен. Отмечается, что такой возврат может стать хоть каким-то результатом саммита.

Читайте также: Встреча Путина и Байдена призвана внести ясность, и она её внесёт