Тюмень, , 10:10 — REGNUM В Тюменской области нарушителям противопожарного режима назначили с начала пожароопасного сезона более шести миллионов рублей штрафов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе возбуждено 628 административных дел в отношении нарушителей режима ЧС, введённого в лесах области с 11 мая.

«В связи с действием режима ЧС в лесах введен запрет на посещение баз, осуществляющих деятельность на территории земель Гослесфонда. Перед поездкой необходимо уточнять режим работы у администрации базы», — напомнил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.