Москва, , 10:09 — REGNUM Российскому правительству следует изменить правила игры для бизнеса. Об этом крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил 3 июня РБК, отвечая на вопрос о причинах роста цен на продовольствие.

По мнению предпринимателя, властям нужно каким-то образом, «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», изменить правила игры для бизнеса. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли продукты питания дорожают из-за жадности бизнесменов.

Евтушенков заявил, что весь бизнес разный, например, у АФК «Системы» дивиденды скромные, они не оседают на счетах, а идут на развитие или уплату долговых процентов. Таких бизнесов в России достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе назвал одну из причин подорожания социально значимых продуктов: это «жадность отдельных производителей и торговых сетей».

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