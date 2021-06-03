Кемерово, 3 июня 2021, 10:09 — REGNUM Правительство Кемеровской области и Кемеровское акционерное общество «Азот» на XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».
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Уточняется, что подписи под документом поставили губернатор региона Сергей Цивилёв и член совета директоров «СДС-Азот» Роман Троценко.
«Стороны договорились о строительстве на кемеровском «Азоте» современных агрегатов для производства аммиака мощностью 3,5 тысячи тонн в сутки и карбамида мощностью 4,2 тысячи тонн в сутки», — говорится в официальном сообщении.
По словам Цивилёва, реализация этого проекта демонстрирует инвестиционную привлекательность региона.