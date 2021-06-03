Москва, , 10:15 — REGNUM В предстоящие выходные дни (5 и 6 июня) в Москве будет более комфортная погода. Об этом 3 июня сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в интервью RT.

По словам синоптика, в пятницу в Москве не ожидаются осадки. При этом температура в ночные часы повысится до +10 °С. Днём она будет составлять +22…+24 °С. При этом ветер будет дуть северо-восточный.

«В субботу и воскресенье также у нас погода с переменной облачностью без осадков. Ночи к воскресенью станут ещё более тёплыми: в Москве порядка +13…+15 °С. Дневная температура городе — около +25 °С. Ветер станет ослабевать, поэтому погода будет более комфортной, чем накануне», — сообщила Позднякова.

Напомним, 1 июня в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года. Минимальная температура в столице была зафиксирована в Клину. Она составила +0,2 °С.

Читайте также: В Москве в мае выпало почти две месячные нормы осадков — «Фобос»