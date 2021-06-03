Хабаровск, , 10:15 — REGNUM Хабаровский край 4 и 5 июня накроет очередной циклон — сразу в нескольких районах пройдут сильные дожди, местами ливни и грозы. В эпицентр непогоды попадут Хабаровский, Нанайский, Бикинский, имени Лазо и Вяземский районы, а также Хабаровск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Оперативные силы края приведены в режим повышенной готовности. Населению в эти дни рекомендуют воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в лес, к водоемам. Водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными на дорогах, родителям — тщательнее следить за детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели предупредили жителей Сахалина о надвигающемся циклоне, который принесёт 4 июня в островной регион дождь и сильный ветер.