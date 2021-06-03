Черкесск, , 10:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии дан старт детской оздоровительной кампании. В республике открыли свои двери для школьников загородные и пришкольные лагеря. В них отдохнут около 11 тыс. маленьких жителей региона. В первую очередь это будут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Приоритет также отдается детям медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнут 2895 детей. При этом, как сообщили в минтруде, наполняемость лагеря составит 75% от расчетной по проекту. Между кроватями в спальнях будет соблюдена социальная дистанция. Такие меры предусмотрены в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции

При этом в каждом лагере будут проводиться регулярные дезинфицирующие мероприятия, в том числе обработка помещений. Предусмотрены также тестирование на коронавирус сотрудников оздоровительных учреждений.