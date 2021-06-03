Пермь, , 10:07 — REGNUM Проект завершения строительства крематория в Перми должны подготовить до октября 2022 года. Администрация города объявила аукцион на разработку проектной документации. Информация опубликована на портале госзакупок. Стартовая цена лота составляет 19,2 млн рублей.

Стоит отметить, что проект возведения крематория на территории Восточного кладбища муниципалитета реализуется уже более десяти лет. На стадии незавершенного строительства находится ряд объектов, в частности, здание крематория, туалет, противопожарный резервуар, водонапорная башня.

Согласно техническому заданию, в здании крематория должен быть предусмотрен зал ожидания, комната для ритуальных мероприятий, а также приемное, холодильное и косметологическое отделения, отделение кремации. Два зала прощания должны быть рассчитаны в общей сложности на 150 мест.

Власти периодически рассматривают разные варианты финансирования — за счет бюджета или за счет инвестора.

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