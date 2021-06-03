Чита, , 10:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Забайкальского края организовало доставку пациентов из отрезанных из-за паводков населенных пунктов при момощи санавиации. Об этом 3 июня сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

По его словам, из села Нижние Куларки Сретенского района по номеру 112 пришло обращение, что в медпомощи нуждались трое взрослых и ребёнок 10 месяцев.

«Например, решали важный вопрос о помощи женщине, которая приехала в гости из другого региона, и у неё заканчивается инсулин. Борт туда вылетел, эвакуируем обратившихся в Сретенскую ЦРБ», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня из-за размыва дорог затруднён или ограничен проезд в семи районах Забайкалья. В регионе создана комиссия по ЧС, её основными задачами станут постоянный мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации.

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