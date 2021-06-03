Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Кибератака, которой в апреле 2021 года подвергли компьютерные системы транспортного управления Нью-Йорка, была совершена хакерами, которые могут быть связаны с властями КНР. Об этом говорится в документе транспортной компании США Metropolitan Transportation Authority (МТА), сообщает газета The New York Times.

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Представители компании заявили, что хакерская группа, предположительно имеющая связи с китайским правительством, проникла в компьютерные системы столичного транспортного управления, выявив уязвимости в обширной транспортной сети, которая ежедневно перевозит миллионы людей. При этом отмечается, что злоумышленникам не удалось получить доступ к системам, отвечающим за движение вагонов метро, поэтому безопасности пассажиров ничего не угрожало.

В компании утверждают, что «атака, по-видимому, нанесла незначительный ущерб, если таковой вообще был нанесён».

Также отмечено, что хакеры не получили доступ и к личной информации пассажиров. Всего, по подсчетам управления, хакеры смогли взломать три из 18 компьютерных систем управления.

Это вмешательство стало третьей и самой значительной кибератакой на транзитную сеть за последние годы со стороны хакеров, которые, как предполагается, связаны с иностранными правительствами, подчеркнули представители MTA.

Министерство внутренней безопасности США, которое занимается расследованием происшествия, отказалось прокомментировать изданию данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае кибератаке подверглись компьютерные системы компании Colonial Pipeline. Это привело к закрытию крупнейшей в США трубопроводной системы для нефтепродуктов. Атака была совершена с использованием вируса-вымогателя. Вирусы этого типа шифруют данные в компьютерной сети, после чего хакеры требуют выкуп для восстановления доступа к этой информации. в итоге Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.