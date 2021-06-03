Сеул, , 10:12 — REGNUM Представители министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи и Европейской комиссии провели 2 июня совместный семинар, посвящённый следующим поколениям технологий мобильной связи B5G. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Напомним, что в ходе первого Диалога по политике в области информационно-коммуникационных технологий между Южной Кореей и ЕС, состоявшемся в прошлом году, представители сторон договорились укрепить сотрудничество в области информационных технологий и цифровой экономики.

Нынешний семинар проводился в качестве шага на пути реализации достигнутых договорённостей о взаимодействии. В ходе встречи представители сторон обсудили совместные меры по стандартизации, разработке и применению сетевых технологий нового поколения в связке с 5G.

Участники также поделились опытом в сфере цифровой политики, обсудив тенденции развития технологий мобильной связи 5G и 6G.