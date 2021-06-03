Ульяновск, , 10:04 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё несколько травяных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, 2 июня спасатели пять раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе четыре пала травы зарегистрировано в Ульяновске, где площадь возгорания за сутки превысила 10,05 гектара.

Также один травяной пожар произошёл в Мелекесском районе, где горело 0,03 гектара площадей.

Отметим, что травяные пожары с начала мая в Ульяновской области регистрируются практически ежедневно. Напомним, что пал травы запрещён, за это предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели, с 1 по 7 июня, в южной части Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.