Ульяновск, 3 июня 2021, 10:04 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё несколько травяных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, 2 июня спасатели пять раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе четыре пала травы зарегистрировано в Ульяновске, где площадь возгорания за сутки превысила 10,05 гектара.
Также один травяной пожар произошёл в Мелекесском районе, где горело 0,03 гектара площадей.
Отметим, что травяные пожары с начала мая в Ульяновской области регистрируются практически ежедневно. Напомним, что пал травы запрещён, за это предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели, с 1 по 7 июня, в южной части Ульяновской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.