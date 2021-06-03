Москва, , 10:04 — REGNUM Большинство жителей России (42%) считают, что идеальный отпуск — это отдых за рубежом, 34% — в России. Затруднились ответить 24%, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Развитие сюжета: Сколько готовы потратить граждане РФ за неделю отпуска

В списке стран для идеального заграничного отпуска лидируют Турция (9%), Испания (8%) и Италия (7%). Опрошенные также назвали Таиланд (5%), Египет, Грецию (по 4%) и ОАЭ, США, Францию (по 3%).

Патриотично настроенные граждане назвали идеальными местами для отдыха Сочи (17%), Крым (16%), Санкт-Петербург (7%) и курорты Краснодарского края (6%). Идеальный отдых для 5% опрошенных — это отпуск, проведенный дома, в родном городе.

Опрос проведен 18 мая-1 июня 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 491 населенном пункте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению 31% жителей РФ, продолжительность отпуска должна быть четыре недели.

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