Уфа, , 10:08 — REGNUM Авария на газопроводе в Белорецком районе Башкирии произошла из-за дефекта трубы. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Сообщается, что завершено расследование причин аварии, которая произошла 30 апреля текущего года на магистральном газовом трубопроводе в селе Серменево: разрушение газопровода произошло «из-за дефекта, образовавшегося вследствие сочетания ненормативного уровня напряженно-деформированного состояния стенки трубы, питтинговой и стресс коррозии».

Отмечается, что эксплуатирующая компания не проконтролировала техническое состояние газопровода-отвода и не надлежаще контролировала соблюдение требований промышленной безопасности на этом объекте.

Также сообщается, что «экспертная организация при проведении экспертизы промышленной безопасности не обеспечила объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении, что привело к неверной оценке фактического состояния сооружения».

По данным фактам были возбуждены дела об административном правонарушении. Устранение причин члены комиссии Западно-Уральского управления Ростехнадзора взяли на контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 апреля в селе Серменево Белорецкого района на газопроводе произошел прорыв с последующим горением магистрального газового трубопровода.

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