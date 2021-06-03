Вашингтон, 3 июня 2021, 10:03 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот уничтожает страну «прям у нас на глазах», сообщает New York Post.
С таким заявлением 45-й глава Белого дома выступил, после того как Байден отменил действие закона Трампа по борьбе с незаконной миграцией «Оставайтесь в Мексике» (Remain in Mexico). Тем самым, уверен республиканец», Байден превратил «самую надежную в истории границу» в «самую значительную катастрофу в истории».
Белый дом Байдена 1 июня официально прекратил политику «оставаться в Мексике», в рамках которой соискатели убежища в США вынуждены были ожидать решения суда по своему делу на мексиканской стороне границе.