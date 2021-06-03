Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимая должность главы комитета по реформам на Украине, не влияет на политику Киева. Об этом в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» 3 июня заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время официального визита в Тбилиси.

Журналисты задали вопрос, могут ли испортиться отношения между Киевом и Тбилиси из-за бежавшего из Грузии бывшего президента.

«Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что у Грузии и Украины есть большие перспективы для развития отношений, кроме того, обе страны встали на путь евроатлантической интеграции.

Напомним, Саакашвили лишили на родине гражданства. В Грузии его заочно признали виновным по ряду уголовных дел. После назначения Саакашвили на Украине на пост главы комитета по реформам МИД Грузии в мае 2020 года отозвал грузинского посла из Киева. Вернулся он на Украину в апреле 2021 года.

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