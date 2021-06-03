Нягань, Югра, , 10:01 — REGNUM В Нягани (ХМАО) спасатели вызволили застрявшую в кровати лошадь. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

Местный житель обратился к спасателям с необычной просьбой: лошадь застряла копытом в металлической кровати, самостоятельно освободить её не получается.

Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи специального оборудования, расширили металлическое отверстие кровати и освободили лошадь из плена. Обстоятельства происшествия, каким образом животное попало в необычную западню, не раскрываются.