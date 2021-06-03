Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ведут поиски мужчины, сбившего несовершеннолетнюю девочку на самокате в Невском районе города. Злоумышленник уже стал фигурантом уголовного дела. Еще в одном случае наезда на ребенка самокатчик не скрывался и был опрошен, идёт доследственная проверка.

Как сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о том, что в Невском районе сбита пятилетняя девочка, полиции стало известно 2 июня от медиков. Ребёнка доставили в больницу в 15:07 в тяжелом состоянии.

«Установлено, что в 13:50 у дома 19 по Искровскому проспекту неизвестный мужчина, управляя электросамокатом, сбил потерпевшую и с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — прим. ред.). Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — сообщили в Главке МВД.

Кроме того 2 июня в 20:53 в полицию Московского района поступила телефонограмма о том, что в 16:11 от дома 134−1 по Московскому проспекту с ушибленной раной лобной области головы в состоянии средней тяжести госпитализирован четырехлетний мальчик.

Его в 12:30 сбил на арендованном электросамокате 23-летний студент 1 курса одного из вузов. Молодой человек вызвал скорую помощь, дождался прибытия медиков, оставил номер своего мобильного телефона и уехал с места происшествия.

«Мужчина опрошен и отпущен под обязательство о явке. Проводится проверка», — добавили в ГУ МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 июня в 18:00 на аллее парка на острове Чухонка в Колпинском районе мужчина 1971 года рождения, управляя электросамокатом, сбил четырехлетнего мальчика. Проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге двух детей сбили электросамокатами: оба в реанимации