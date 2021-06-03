Воронеж, , 09:57 — REGNUM Наказание в виде девяти лет лишения свободы назначил суд бывшему заведующему отделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной больницы №1, об этом сообщили в Левобережном районном суде Воронежа.

Согласно материалам дела, мужчина с августа 2018 года по январь 2019 года систематически получал взятки от своих подчинённы, за это он устанавливал врачам увеличенный размер стимулирующей надбавки к окладу, а также давал возможность постоянно работать на плановых операциях, что также влияло на размер оклада. Общая сумма взяток, полученных теперь уже бывшим завотделения от подчинённых, составила около шести миллионов рублей, уточнили в СУ СКР.

Суд признал его виновным получении взяток от 20 сотрудников больницы за общее покровительство по службе и приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права в течение пяти лет заниматься деятельностью в учреждениях здравоохранения, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Также суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с осужденного в доход Российской Федерации более шести миллионов рублей незаконно полученных денежных средств. В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.