Джакарта, , 09:56 — REGNUM Индонезия и Европейский союз (ЕС) договорились продвигать принцип многосторонности в закупках вакцин против COVID-19 через глобальный центр распределения вакцин COVAX, сообщает Antara.

«Миру нужны приверженность и глобальное лидерство, чтобы удвоить производство вакцин, собрать средства для закупок вакцин и поделиться инъекциями», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, ЕС продемонстрировал свое лидерство в закупке и распределении вакцин через программу COVAX.

Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой МИД Индонезии заявил, что Европа приложила огромные усилия, чтобы поставлять вакцины по всему миру.

ЕС предоставил 200 млн доз вакцины от коронавируса глобальному центру распределения вакцин COVAX, а недавно его государства-члены согласились пожертвовать дополнительно 100 млн доз. Это в дополнение к сильной финансовой поддержке, которую ЕС предоставил COVAX, почти $2,5 млрд на поставку вакцин в беднейшие страны мира.

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