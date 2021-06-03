Магас, , 09:56 — REGNUM Ингушетия вошла в число субъектов России, где по итогам первых двух месяцев 2021 года было совершено наименьшее число разводов. В республике в январе-феврале текущего года прекратили свое существование как семья 93 пары.

Помимо Ингушетии, в число субъектов, где зафиксировано меньше всего разводов, попали Ненецкий автономный округ, в котором развелись 34 семьи, и Чукотка, где перестали быть мужем и женой 35 пар. Такие данные приводит RT на основании исследований Росстата.

Однако в Ингушетии также и меньше всего женятся. Республика вошла в десятку субъектов РФ, заняв восьмое место, жители которых в 2021 году не спешили соединяться брачными узами. В регионе зафиксировано 216 браков.

Стоит отметить, что Ингушетия является одной из самых малочисленных субъектов РФ. В регионе, по данным Росстата на 1 января 2021 года, проживали всего 515 564 человека.