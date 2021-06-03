Горно-Алтайск, , 09:56 — REGNUM В программе детского туристического кешбэка принимает участие детский лагерь «Горный Орлёнок» в Республике Алтай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда, социального развития региона.

«Информация о данном лагере размещена в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на официальном сайте минтруда Республики Алтай», — добавили в ведомстве.

Отмечается также, что список лагерей-участников программы будет пополняться.

Напомним, программа детского туристического кешбэка стартовала по стране с 25 мая. Все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.

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