Горно-Алтайск, 3 июня 2021, 09:56 — REGNUM В программе детского туристического кешбэка принимает участие детский лагерь «Горный Орлёнок» в Республике Алтай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства труда, социального развития региона.
«Информация о данном лагере размещена в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на официальном сайте минтруда Республики Алтай», — добавили в ведомстве.
Отмечается также, что список лагерей-участников программы будет пополняться.
Напомним, программа детского туристического кешбэка стартовала по стране с 25 мая. Все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.
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