Варшава, , 09:56 — REGNUM 2 июня в курортном поселке Козий Верх, что находится в польских горах Татрах (Малопольское воеводство), с одной из гор сошла снежная лавина и накрыла двух туристов. Их удалось спасти — они находятся в больнице. Об этом журналистам Polskie Radio рассказал руководитель Татровской спасательной службы Павел Павлица.

«Лавина прошла широким фронтом. Но, к счастью, сход снега не был слишком большим и не засыпал туристов полностью. Они были ограниченны в движении и звали на помощь. На место быстро прибыла группа спасателей, которые помогли накрытым лавиной», — сообщил спасатель.

Павлица добавил, что в настоящее время оба пострадавших находятся в больнице в ближайшем к месту происшествия населенном пункте — в городе Закопане, и их жизни ничего не угрожает.

«У одного из них травма головы. Он на короткое время потерял сознание. Второй человек сознание не терял, но у него серьезные травмы конечностей», — добавил руководитель Татровской спасательной службы.