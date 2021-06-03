Москва, , 09:55 — REGNUM В строительной отрасли Москвы нарастают проблемы с трудовыми ресурсами. Об этом 3 июня заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Москве обычно трудятся около миллиона трудовых мигрантов. В настоящее время работает около 700 тыс. человек, отметил заммэра. «Примерно 300 тысяч человек в экономике не хватает», — сказал Ефимов.

Он добавил, что в Москве наблюдается постепенный рост мигрантов — ежедневно регистрируются 600−700 человек, приезжающих в столицу для трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году число иностранных граждан, проживающих в Москве, сократилось на 20%.

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