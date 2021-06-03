Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM В состоянии девятилетней девочки, которую подстрелил бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Б. в Екатеринбурге, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Свердловской области.

По данным на вечер 2 июня 2021 года, в состоянии пациентки наблюдается положительная динамика. Девочку ввели в медикаментозный сон после операции.

Тем не менее, в целом состояние ребёнка оценивается как «тяжелое, стабильное».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одного пострадавшего, сотрудника Росгвардии, отпустили из больницы домой на следующий день после инцидента. Стрелок арестован до 29 июля, в отношении него заведено уголовное дело.

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