Чебоксары, , 09:51 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев считает удовлетворительными темпы вакцинации от COVID-19 в республике, где при получении 140 тыс. доз прививку сделали 117 тыс. жителей. По его мнению, нет необходимости в дополнительных мерах стимуляции. Об этом руководитель Чувашии заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Комментируя ситуацию с вакцинацией от COVID-19, глава республики Олег Николаев напомнил, что она является добровольной, подчеркнув растущий интерес к иммунизации. По его мнению, этому способствовал, в частности, его личный пример, а также пример известных людей:

«На мой взгляд, такой способ убеждает людей, что правильнее будет вакцинироваться и защитить себя и близких».

Руководитель отметил, что в Чувашии темпы вакцинации «вполне калибрируются» с объёмами поставок вакцин, поэтому нет необходимости в дополнительных мерах стимуляции.

«Как говорят: «спрос рождает предложение». У нас они совпадают, поэтому не вижу смысла стимулировать людей каким-то образом за сделанную прививку», — сказал Олег Николаев.

Напомним, прививку от COVID-19 в Чувашии сделали 117 тыс. жителей при плане в 588 тыс. населения. Привито 20% жителей, в то время как в России данный показатель превышает 25%.

Отметим, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против обязательной вакцинации, подчеркнув, что это «будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют».

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 870 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 23 633 пациента, скончались 1435 жителей.

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