Омск, , 09:51 — REGNUM Школьный транспорт, задействованный на подвозе в пункты проведения экзаменов (ППЭ) в Омской области, проходит дезинфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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3 июня в России стартовал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. В Омской области работают 63 ППЭ, в том числе 23 — в Омске.

В ППЭ в городской гимназии №19 для сдачи ЕГЭ привозят выпускников из пригорода. 3 июня здесь сдают русский язык дети из десяти школ омского пригорода, всего в списках 153 человека. Задействовано 20 аудиторий, общественное наблюдение осуществляют 12 человек.

По словам министра образования региона Татьяны Дерновой, ЕГЭ проходит не только в Омске, но и в районах. Поэтому особые профилактические меры приняты в отношении детей на подвозе. Во всех автобусах проводится дезинфекция, водители работают в масках и перчатках, проходят термометрию.

Добавим, за два дня ЕГЭ по русскому языку в Омской области планируют сдать более 8,5 тысячи участников.

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