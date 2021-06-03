Пермь, , 09:51 — REGNUM В Перми суд прекратил уголовное производство о крупном хищении на машиностроительном заводе им. Дзержинского, сообщает издание «Коммерсантъ».

По версии следствия, основная часть преступлений, совершена в 2007—2009 годах. Дело прекратили за истечением срока давности. Потерпевшая сторона может добиваться возмещения ущерба в гражданском порядке.

Фигурантами дела о хищениях являлись экс-председатель совета директоров ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Артур В., бывший конкурсный управляющий ФГУП Евгений Л., экс-исполнительный директор Денис Б., а также бизнесмен Владислав Ш. Их обвиняли с незаконных сделках по продаже заводских площадок и стадиона. Ущерб оценили в более чем 1 млн рублей.