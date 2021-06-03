Новочеркасск, Ростовская область, , 09:48 — REGNUM В День защиты детей в Новочеркасске (Ростовская область) детям отказали в бесплатных каруселях. Власти муниципалитета принесли извинения за оплошность, допущенную работниками Александровского сада.

«Хуже всего то, что разочарованы и обижены были главные герои дня — дети. Я приношу глубочайшие извинения за случившееся. Подобные ошибки абсолютно недопустимы! Мы уже начали тщательную проверку, по итогам которой все причастные будут строго наказаны, а ошибки — учтены», — отметил сити-менеджер казачьей столицы Юрий Лысенко.

По его словам, бесплатная работа каруселей будет повторно организована в Александровском саду в течение дня 5 июня. Всем юным новочеркассцам будут доступны 12 аттракционов.