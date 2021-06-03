Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Экстраординарное утверждение об утечке нового коронавируса из лаборатории в Китае требует экстраординарных доказательств, а их нет. Об этом глава Национальных институтов здравоохранения США (при американском минздраве) Фрэнсис Коллинз заявил 2 июня в эфире телеканала Fox News.

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Эксперт прокомментировал версии о создании вируса SARS-CoV-2 при разработке биологического оружия. По его словам, такая версия не совпадает с известными данными о вирусном геноме.

Другие предположения касаются утечки вируса из китайской лаборатории, произошедшей «по ошибке». Коллинз заявил, что никогда такую версию не исключал, хотя её подтверждений нет.

По его мнению, следует оценивать разницу между различными утверждениями и возможностями, одни из которых невероятны, тогда как другие — правдоподобны. Экстраординарным версиям нужны экстраординарные доказательства, добавил он.

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