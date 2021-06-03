Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Стопроцентная заполняемость залов в театрах и концертных площадках может начаться уже с нового театрального сезона. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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«Хотелось бы верить, что [полная заполняемость театров зрителями начнётся] с начала нового сезона, с осени», — сказал Швыдкой.

Ранее в Минкультуры РФ заявляли, что на сегодняшний день в большинстве регионов разрешена заполняемость театральных и концертных залов в 75% и более из-за пандемии коронавируса.